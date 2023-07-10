"القومي للسينما" يعرض فيلم "Enchanted" بمركز الثقافة السينمائية الأربعاء المقبل

القاهرة- أ ش أ:

ينظم مركز الثقافة السينمائية، التابع للمركز القومي للسينما، برئاسة المونتيرة منار حسني، أمسية سينمائية يعرض خلالها الفيلم الأجنبي ###Enchanted###، وذلك في السابعة مساء الأربعاء المقبل.

وذكر المركز القومي للسينما، أن فيلم Enchanted ينتمي إلى نوعية الأفلام الروائية الطويلة، من إنتاج أفلام والت ديزني، ومن إﺧﺮاﺝ كيفين ليما وتأليف بيل كيلي، وتدور أحداثه في إطار رومانسي كوميدي، وتم عرضه لأول مرة في 2007 في مهرجان لندن للأفلام، قبل أن يتم طرحه في صالات العرض الأمريكية، وفي 21 نوفمبر 2007، ترشح الفيلم لثلاث جوائز في مهرجان الأوسكار.

وأشار المركز القومي للسينما إلى أن قصة الفيلم تتناول أميرة القصص الخيالية (جيزيل) ذات الصوت العذب الجميل، التي يتم إرسالها إلي عالمنا من قبل الملكة الشريرة، ولكن بعد فترة وجيزة من وصول الأميرة إلى الأرض، تبدأ في تغيير رأيها عن الحياة والحب، وذلك بعد لقاء المحامي الوسيم (باتريك ديمبسي) الذي يساعدها على البقاء على قيد الحياة.