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BBC

رئيس الوزراء يغادر السعودية عقب أداء مناسك الحج وزيارة المسجد النبوى

11:32 م السبت 01 يوليه 2023

الدكتور مصطفى مدبولي

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أ ش أ:

غادر الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، المدينة المنورة اليوم السبت، في ختام زيارته للمملكة العربية السعودية، حيث أدى خلالها مناسك الحج، وزار المسجد النبوى.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية، أنه كان في وداع الدكتور مصطفى مدبولي، بمطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي، مستشار أمير منطقة المدينة المنورة وهيب بن محمد السهلي، ومدير مكتب المراسم الملكية بالمدينة المنورة إبراهيم بن عبدالله بريّ، وعدد من المسؤولين.

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Asha

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مصطفى مدبولى السعودية رئيس مجلس الوزراء مناسك الحج المسجد النبوى

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