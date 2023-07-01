إحباط محاولة تهريب أجهزة طبية محظورة بمطار القاهرة

كتب- محمد عبيد:

أحبطت جمارك مطار القاهرة الدولي محاولة تهريب كمية من الأجهزة الطبية المستعملة المحظور دخولها البلاد مع راكب أجنبي من اصل مصري ، وذلك فور وصوله من المانيا وضعها داخل حقائبه ، وتم ضبطه واتخاذ الإجراءات القانونية معه .

وقالت مصادر بالمطار: إنه أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب الطائرة الألمانية القادمة من فرانكفورت، استوقف أحمد مدين مأمور الجمرك أحد الركاب أثناء محاولته الخروج من بوابة الصالة وبتفتيش حقائبه على جهاز الفحص بالأشعة بواسطة كل من أسامة عبدالعزيز مأمور الجمرك ومحمد صابر رئيس القسم، تلاحظ لهما وجود أجسام معدنية داخل حقائب الراكب، وكلف محمد عبدالباقي مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبني الركاب رقم ٣ كل من علاء خضر وهيثم محمد مأمورا الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا مما اسفر عن وجود ٣٢ وحدة ما بين أجهزة وعدسات وكابلات من الأجهزة الطبية المحظور دخولها البلاد.

أمر رأفت وهيب عازر مدير الإدارة الثالثة بالانابة بتحرير محضر ضبط جمركي رقم ١٦٨ ، وذلك بعد العرض علي الدكتور ماجد موسى رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي.