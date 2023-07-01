حديقة الأورمان تستقبل زوارها في آخر أيام عيد الأضحى
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كتب- أحمد مسعد:
استمتع الزوار في حديقة الأورمان اليوم آخر أيام عيد الأضحى المبارك بالمناظر الخلابة والنباتات النادرة التي تتمتع بها الحديقة.
وقال المهندس عماد عبدالمنعم، نائب مدير حديقة الأورمان إنه تم الدفع بمزيد من عمال النظافة العامة للحديقة وصيانة دورات المياه ومياه الشرب.
وأشار نائب مدير حديقة الأورمان، إلى أن هناك فرقة من مديرية أمن الجيزة جاءت للحديقة لتنظيم العمل الداخلى خلال أيام عيد الأضحى المبارك، لافتاً إلى فتح 3 بوابات في العيد تيسيرا على الزائرين.
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