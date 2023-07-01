الطيار أحمد منصور يتفقد حركة الركاب بمطار مرسى مطروح

كتب- محمد عبيد:

زار الطيار أحمد منصور رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات، مطار مرسى مطروح الدولي لمتابعة حركة التشغيل أثناء إجازة عيد الأضحى المبارك، وذلك في إطار الزيارات الميدانية التي يقوم بها للمرور على المطارات.

وتفقد "منصور"، منطقة الإجراءات بصالات السفر والوصول، رافقه خلال الجولة الطيار أشرف السيد مدير المطار ومديري الادارات بالمطار بالإضافة إلى رجال الجهات الأمنية.

ووجه "منصور"، الشكر للعاملين على الأداء والمجهود المبذول بالمطار، وطالب بضرورة تسهيل جميع الاجراءات للركاب وتقديم كافة خدمات المطار على أكمل وجه لشركات الطيران والسائحين.

يذكر أن مطار مرسى مطروح الدولي، يشهد هذا الموسم الصيفي زيادة ملحوظة في أعداد التشغيل وإقبال كبير من وجهات أوروبية متعددة مثل إيطاليا، سلوفاكيا،صربيا والتشيك وغيرها من الوجهات التي يستقبلها المطار بانتظام على مدار الأسبوع خلال الموسم الحالي.