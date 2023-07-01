حي شرق مدينة نصر: مخالفة جزار المونوريل ليست الأولى وحررنا ضده محاضر سابقة

كتب- محمد نصار:

أصدر حي شرق مدينة نصر بيانا تفصيليا ردا على ما أثير بمواقع التواصل الاجتماعي بخصوص قيام أحد الجزارين باستغلال أعمدة المونوريل في الذبح المخالف خارج المجازر (محل جزاره أبو علي شارع ذاكر حسين الحي السابع).

وقال الحي إنه توضيحا للإجراءات المتخذة للتصدي لكل أنواع المخالفات التي سبق وتم نشر صورها على الصفحة الرسمية للحي تم الآتي:

١- أثناء المرور اليومي بتاريخ ٢٧ /٦ / ٢٠٢٣ الموافق يوم وقفة عيد الأضحى تبين قيام المخالف بعمل شادر لذبح الأغنام تم فك الشادر وإزالة المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف.

٢- بتاريخ ٢٨ / ٦ /٢٠٢٣ اول أيام عيد الأضحى عاود المخالف المخالفة للمرة الثانية بالذبح خارج المجازر وأثناء المرور اليومي تم تحرير عدة محاضر تالف رصف وبيئة وإشغالات حيال المخالف.

٣- بتاريخ ١ /٧ /٢٠٢٣ تم غلق وتشميع المحل لتكرار معاودة المخالفة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تكرار المخالفة.

وأكد الحي أن ذلك تفعيلا للقانون الذي يطبق على محال الجزارة قانون ٢٨١ لسنة ٩٤ والقانون ٥٣ لسنة ٦٦ الذي ينص على (أنه في حالة الذبح للبيع خارج المجازر تصل العقوبة للحبس سنة وغرامة ١٠ آلاف جنيه وتتضاعف في حالة تكرار المخالفة).