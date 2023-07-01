ضبط مواد مخدرة متنوعة مع راكب قادم من ألمانيا بمطار القاهرة

كتب- محمد عبيد:

ضبط جمارك مطار القاهرة الدولي، راكبًا مصريًا يهرب كمية متنوعة من المخدرات وذلك فور وصوله من دولة المانيا، وقامت الجمارك باتخاذ الإجراءات القانونية معه فور ضبطه وإحالته إلى النيابة.

وقالت مصادر بالمطار: إنه أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب الطائرة المصرية القادمة من ميونخ، استوقف محمد رمضان مأمور الجمرك أحد الركاب أثناء محاولته الخروج من الصالة وبتفتيش حقائبه على جهاز الفحص بالأشعة بواسطة كل من أسامة عبدالعزيز مأمور الجمرك ومحمد صابر رئيس القسم، تلاحظ لهما وجود ما يشتبه أن يكون عبوات دوائية داخل حقائب الراكب، وكلف محمد عبدالباقي مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبني الركاب رقم ٣ هيثم محمد مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويًا مما أسفر عن ضبط ٦ لفافات أحجام متنوعة بهم حوالي ٣٣٠ جرام من جوهر الحشيش المخدر وشرائط لعقار الترامادول المخدر بإجمالي ٣٨٠ قرصاً و٣٠ سيجارة ملفوفين بمخدر الحشيش جاهزين للتعاطي.

أمر رأفت وهيب عازر مدير الإدارة الثالثة بالإنابة بتحرير محضر ضبط جمركي رقم ١٦٩ ضد الراكب بعد العرض على الدكتور ماجد موسى رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي، والذي أحال الراكب للنيابة لتهريب مواد مخدرة.