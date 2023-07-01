القابضة للمياه: فتح باب التسجيل لجائزة التميز الداخلي بمجال خدمة العملاء والخط الساخن

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى وجائزة مصر للتميز الحكومي عن فتح باب التسجيل على الموقع الإلكتروني لجائزة التميز الداخلي، لسفراء التميز فى مجال خدمة العملاء والخط الساخن، وذلك بدء من اليوم السبت ١ يوليو وحتى ٣١ يوليو ٢٠٢٣، وذلك في إطار استكمال منظومة التميز الداخلية التي أطلقتها الشركة القابضة.

وأكد المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، أن الجائزة تهدف إلى تعميق ثقافة التميز المؤسسي، لضمان تقديم خدمات متميزة، لذا تم إطلاق جائزة التميز الداخلى فى مجال خدمة العملاء والخط الساخن، باعتبارهما الخطوط الأمامية للشركة والتى تتعامل مباشرة مع المواطنين، لضمان تقديم الخدمات بأعلى معايير الجودة.

وتعقد إدارة جائزة التميز الحكومي للمرشحين من سفراء تميز الشركة القابضة وشركاتها التابعة، سلسلة من ورشة العمل حول: "كيفية كتابة طلب الترشح على النظام الإلكتروني وتقديم الدعم الفنى" للرد على كافة الاستفسارات المرتبطة بمعايير ومحاور منظومة تقييم الخدمات الحكومية.