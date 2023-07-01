غلق وتشميع محل الجزار المتسبب في تعليق اللحمة على عمود المونوريل -صور

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كتب- محمد نصار:

أعلن الدكتور إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، غلق وتشميع محل الجزارة المتسبب في تعليق الجزارة أسفل المونوريل شرق مدينة نصر.

وأكد نائب المحافظ، في بيان، اليوم السبت، أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضد الجزار صاحب الواقعة.

وتم تحرير محضر إتلاف ممتلكات عامة ومحضر بيئة ومحضر إشغال طريق. للجزار صاحب الواقعة، وذلك بعد ما أثير بمواقع التواصل الاجتماعي بخصوص قيام أحد الجزارين مستغلا بالمخالفة أعمدة المونوريل في الذبح.

ويدعى الجزار عبد الحميد سيد علي أحمد "جزارة أبو علي" بالعنوان 2 شارع عبد القاهر الجرجاوي شرق مدينة نصر.