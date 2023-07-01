الرعاية الصحية: استقبال أول مولود بأول نموذج مستشفى مُصغر في مصر



كتب- أحمد جمعة:

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، استقبال أول مولود بأول نموذج مستشفى مُصغر في مصر "مستشفى الطور المُصغر" التابعة للهيئة بمحافظة جنوب سيناء، والتي تم افتتاحها قريبًا لتوفير مزيد من خدمات الرعاية الصحية لأهالي مدينة الطور من منتفعي التأمين الصحي الشامل بالمحافظة.

وأشارت هيئة الرعاية الصحية، إلى أن الفريق الطبي بمستشفى الطور المُصغر قام بإجراء أول عملية ولادة طبيعية بالمستشفى لسيدة، ورُزقت بمولود أطلقت عليه "هاني"، ولفتت الهيئة إلى أن المستشفى مجهزة بغرف عمليات لإجراء الولادة الطبيعية وحضانة للأطفال المبتسرين، ومؤكدة أن الحالة الصحية للأم والطفل جيدة.

وقال الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، إن مستشفى الطور المُصغر هي أول نموذج لمستشفى مُصغر في مصر، ومجهزة بأحدث التجهيزات الطبية وغيرالطبية، وتقدم العديد من الخدمات والرعاية الصحية بأعلى جودة، ومشيرًا إلى أنها تمثل إضافة كبيرة في خدمات الرعاية الصحية لأهالي مدينة الطور لحين استكمال إنشاء مجمع الطور الطبي الجديد.

وأكد السبكي، أن الخطة الاستراتيجية للهيئة تضع نُصب أعينها توفير أفضل الخدمات والرعاية الصحية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل وكافة المتعاملين، وتابع: أن مستشفى الطور المُصغر تضم 4 أسرّة للاستقبال والطوارئ، و20 سرير عناية متوسطة للقسم الداخلي، و 4 أسرّة للعناية المركزة، بالإضافة إلى غرفة عمليات متكاملة، ووحدة أشعة سينية وتلفزيونية ومقطعية، ومعملاً للتحاليل الطبية، وصيدلية، كما يتم إنارة المستشفى بالطاقة الشمسية، ويوجد مولد كهرباء للحالات الطارئة، ومولد غازات طبية، فضلًا عن أن المستشفى كانت الأولى من نوعها بمصر في التأمين الطبي للمؤتمرات والأحداث الدولية الهامة "مؤتمر المناخ COP27".