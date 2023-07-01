النائبة سميرة الجزار: حرق المصحف في السويد يستفز مشاعر 2 مليار مسلم



كتب- نشأت علي:

أدانت النائبة سميرة الجزار، عضو لجنة القيم وعضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، قيام السلطات السويدية بالسماح لأحد النشطاء بحرق المصحف الشريف.

وأكدت سميرة الجزار، في بيان، السبت: حرق المصحف الشريف ليس حرية رأي وإنما انتهاك وعدم احترام لمقدسات المسلمين وهو فعل يشيع الكراهية والبغضاء بين الشعوب في وقت تطالب به مصر السلام العالمي بين كل الشعوب واحترام جميع المقدسات.

وطالبت النائبة سميرة الجزار، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، وسامح شكري، وزير الخارجية، بتوجيه اللوم وإدانة السلطات السويدية على السماح بحرق القرآن أول يوم عيد الأضحى، بالرغم أن الدستور السويدي يُجرم هذا الفعل.

وصرحت النائبة سميرة الجزار بأن قيام السلطات السويدية بالسماح بمثل هذه الأعمال يؤدي إلى استفزاز مشاعر أكثر من 2 مليار مسلم حول العالم.

ووجهت النائبة سميرة الجزار الدعوة لكل الشعوب، لنبذ الكراهية والفرقة بينهم واحترام كل المقدسات الدينية.