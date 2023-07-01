هيئة الأنفاق: تم الكشف على عمود المونوريل ولا توجد به أضرار

كتب- محمد نصار:

أصدرت الهيئة القومية للأنفاق بيانا إعلاميا بشأن الصورة المتداولة لأحد الجزارين الذي علق أجزاءً من اللحمة على أحد أعمدة مونوريل شرق النيل (العمود NCL04-08C2) بعد تثبيت أحد القواطع الحديدية في العمود مع وجود معدات ومستلزمات ذبح اللحوم في نفس المكان.

واستنكرت الهيئة، في بيانها، هذا السلوك غير المسئول وغير الحضاري مع أحد مشروعات النقل الجماعي الأخضر الآمنة والنظيفة المستدامة الصديقة للبيئة والتي تنفذها الهيئة القومية للأنفاق لخدمة المواطنين.

وأفادت الهيئة بأنه تم الكشف على العمود ولا يوجد به أي أضرار، وأنها اتخذت الإجراءات القانونية بالتنسيق مع شرطة النقل والمواصلات للقبض على مرتكب هذه الواقعة لينال عقابه القانوني ليكون رادعا لكل من يرتكب مثل هذه السلوكيات السلبية في التعامل مع وسائل المواصلات العامة التي هي ملك للشعب.

ووجهت الهيئة الشكر للمواطنين الذين أرسلوا الرسائل لها حول هذا الموضوع عبر وسائل التواصل الاجتماعي لما له من أهمية في الحفاظ على وسائل المواصلات في مصر.