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بعد صورة اللحمة على عمود المونوريل.. تحرير 3 محاضر ضد الجزار وإحالته للنيابة

01:03 م السبت 01 يوليه 2023
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    أعمدة المونوريل
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    أعمدة المونوريل
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    أعمدة المونوريل
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    أعمدة المونوريل
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    أعمدة المونوريل
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كتب- محمد نصار:

أعلن الدكتور إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، تحرير محضر إتلاف ممتلكات عامة ومحضر بيئة ومحضر إشغال طريق.

وأوضح نائب محافظ القاهرة، أن ذلك يأتي بعد ما أثير بمواقع التواصل الاجتماعي بخصوص قيام أحد الجزارين مستغلا بالمخالفة أعمدة المونوريل في الذبح.

وأشار إلى أن الجزار يدعى عبد الحميد سيد علي أحمد "جزارة أبو علي" بالعنوان 2 شارع عبد القاهر الجرجاوي شرق مدينة نصر.

وشدد نائب محافظ القاهرة على أنه تم إحالة الجزار للنيابة العامة واتخاذ الإجراءات القانونية.

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سوق مصراوى

أعمدة المونوريل محضر إشغال ضبط جزار تعليق لحوم

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