أول تعليق من محافظة القاهرة بشأن بيع اللحمة على أعمدة المونوريل
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كتب- محمد نصار:
أصدرت محافظة القاهرة بيانا بشأن الصور المتداولة عبر السوشيال ميديا والخاصة بقيام أحد محلات الجزارة بالتعدي على أحد أعمدة المونوريل.
وأكدت محافظة القاهرة، في بيانها، اليوم السبت، أن هذه الواقعة حدثت أول أيام عيد الأضحى المبارك وقامت الأجهزة المعنية بحي شرق مدينة نصر بإزالتها على الفور في حينه وتحرير المحاضر القانونية اللازمة ضد المخالف.
وأهابت محافظة القاهرة بالمواطنين الحفاظ على الممتلكات العامة والبيئة لعدم تعرضهم للمساءلة القانونية، مؤكدة وجود رقابة مشددة بالشوارع لمنع المخالفات واتخاذ الإجراءات الحاسمة حيالها.
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