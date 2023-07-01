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BBC

أول تعليق من محافظة القاهرة بشأن بيع اللحمة على أعمدة المونوريل

12:47 م السبت 01 يوليه 2023
  • عرض 5 صورة
    أعمدة المونوريل
  • عرض 5 صورة
    أعمدة المونوريل
  • عرض 5 صورة
    أعمدة المونوريل
  • عرض 5 صورة
    أعمدة المونوريل
  • عرض 5 صورة
    أعمدة المونوريل
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كتب- محمد نصار:

أصدرت محافظة القاهرة بيانا بشأن الصور المتداولة عبر السوشيال ميديا والخاصة بقيام أحد محلات الجزارة بالتعدي على أحد أعمدة المونوريل.

وأكدت محافظة القاهرة، في بيانها، اليوم السبت، أن هذه الواقعة حدثت أول أيام عيد الأضحى المبارك وقامت الأجهزة المعنية بحي شرق مدينة نصر بإزالتها على الفور في حينه وتحرير المحاضر القانونية اللازمة ضد المخالف.

وأهابت محافظة القاهرة بالمواطنين الحفاظ على الممتلكات العامة والبيئة لعدم تعرضهم للمساءلة القانونية، مؤكدة وجود رقابة مشددة بالشوارع لمنع المخالفات واتخاذ الإجراءات الحاسمة حيالها.

سوق مصراوى

أعمدة المونوريل بيع اللحمة تعليق لحوم محافظة القاهرة

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