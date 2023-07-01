السكة الحديد: عربات جولف وكراسي متحركة لخدمة كبار السن وذوي الهمم

أول تعليق من محافظة القاهرة بشأن بيع اللحمة على أعمدة المونوريل

بعد صورة اللحمة على عمود المونوريل.. تحرير 3 محاضر ضد الجزار وإحالته

هيئة الأنفاق: تم الكشف على عمود المونوريل ولا توجد به أضرار

كتب- محمد نصار:

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن مجموعة من الخدمات المجانية التي تقدمها الهيئة لكبار السن وذوي الهمم في المحطات.

وأوضحت الهيئة، عبر صفحتها على فيسبوك، اليوم السبت، أن من بين هذه الخدمات عربات جولف لنقل كبار السن وذوي الهمم.

كما تقدم الهيئة أيضا بوابات إلكترونية مخصصة لعبور كبار السن وذوي الهمم.

ومن بين الخدمات أيضا التي تقدمها هيئة السكك الحديدية شبابيك مخصصة لكبار السن وذوي الهمم، وكراسي متحركة لنقلهم.