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السكة الحديد: عربات جولف وكراسي متحركة لخدمة كبار السن وذوي الهمم

12:16 م السبت 01 يوليه 2023
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    خدمات السكة الحديد
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    خدمات السكة الحديد
  • عرض 4 صورة
    خدمات السكة الحديد
  • عرض 4 صورة
    خدمات السكة الحديد
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كتب- محمد نصار:

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن مجموعة من الخدمات المجانية التي تقدمها الهيئة لكبار السن وذوي الهمم في المحطات.

وأوضحت الهيئة، عبر صفحتها على فيسبوك، اليوم السبت، أن من بين هذه الخدمات عربات جولف لنقل كبار السن وذوي الهمم.

كما تقدم الهيئة أيضا بوابات إلكترونية مخصصة لعبور كبار السن وذوي الهمم.

ومن بين الخدمات أيضا التي تقدمها هيئة السكك الحديدية شبابيك مخصصة لكبار السن وذوي الهمم، وكراسي متحركة لنقلهم.

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