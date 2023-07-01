رحلات الحج 2023.. مصر للطيران تسير 15 رحلة لإعادة الحجاج اليوم



كتب- محمد عبيد:

بدأت شركة مصر للطيران اليوم السبت جسرها الجوي لإعادة حجاج بيت الله الحرام من الأراضي المقدسة إلى أرض الوطن والذي يستمر حتى 12 يوليو الجاري، بإجمالي 176 رحلة جوية بواقع 101 رحلة من جدة، و75 رحلة من المدينة المنورة لنقل حجاج القرعة وحجاج التضامن الاجتماعي والهيئات والجمعيات وحجاج السياحة والأفراد والترانزيت.

ويصل مطار القاهرة الدولي على مدار الـ24 ساعة القادمة 15 رحلة جوية بواقع 10 رحلات من جدة، و5 رحلات من المدينة المنورة، وذلك لعودة حجاج بعثة وزارات السياحة والآثار والنقل والمواصلات وحجاج قرعة القاهرة وتضامن المؤسسة والترانزيت والسياحة وحج أجانب وأفراد وتأشيرات العمل.

يذكر أن الرحلات الخاصة التي تسيرها شركة مصر للطيران لعودة حجاج دولة فلسطين تبدأ من 9 يوليو وحتى 12 يوليو الجاري، أما رحلات عودة حجاج باماكو بدولة مالي تبدأ من 3 يوليو حتى 17 يوليو الجاري.