إنجازات 9 سنوات.. تفاصيل ومساحات مشروعات استصلاح الأراضي

كتب- مصراوي:​

أكد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن ثورة 30 يونيو وضعت الزراعة المصرية على الطريق الصحيح، مشيرا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يقود نهضة زراعية غير مسبوقة خلال التسع سنوات الماضية وأن المشروعات العملاقة التي أطلقها الرئيس والإجراءات الاستباقية التي تبناها وساهمت في تعزيز الأمن الغذائي المصري كما مكنت الدولة من مواجهة التغيرات المناخية ونقص سلاسل الإمداد والتوريد بسبب الأزمة.

وأضاف القصير، في بيان، الجمعة، أن القطاع الزراعي شهد نهضة في كل الأنشطة ومن بينها مشروعات التوسع الأفقي وغزو الصحراء.

وأضاف وزير الزراعة أنه يأتي على رأس المشروعات القومية العملاقة، محور التوسع الأفقي في الأراضي الجديدة باعتباره من أهم المحاور لتدعيم سياسة الاكتفاء الذاتي وتقليل الفجوة، عبر استصلاح الصحراء لزيادة الرقعة الزراعية بأكثر من 3,5 مليون فدان خلال الفترة القصيرة الماضية والقادمة.

ومن أهم مشروعات الاستصلاح، مشروع توشكى الخير بمساحة 1.1 مليون فدان ومشروع الدلتا الجديدة العملاق بمساحة 2.2 مليون فدان ومشروع تنمية شمال ووسط سيناء بمساحة 456 ألف فدان ومشروع تنمية الريف المصري بمساحة 1.5 مليون فدان بالإضافة إلى المشروعات الأخرى في جنوب الصعيد والوادي الجديد بمساحة 650 ألف فدان.

كما تقوم الدولة بتنفيذ هذه المشروعات رغم أنها تتكلف المليارات في كل مشروع اضافة إلى الجهود والبحوث والدراسات متعددة الجوانب، ويسير العمل في هذه المشروعات بأقصى معدلات الإنجاز تحقيقا للأهداف المنشودة في وقت يفقد فيه العالم ملايين الهكتارات سنويا بسبب الجفاف والتصحر وتدهور التربة.