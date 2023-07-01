جهاز أكتوبر الجديدة: انتهاء تقديم طلبات ترخيص وحدات 11 يوليو

كتب- محمد عبدالناصر:

ينتهي جهاز أكتوبر الجديدة، من تلقي طلبات ترخيص وحدات (الطعام المتنقلة)، في أحد المواقع بنطاق المدينة (منطقة ربوة أكتوبر) يوم 11 يوليو المقبل.

وقال المهندس عبدالمقصود، رئيس جهاز تنمية مدينة أكتوبر الجديدة، إن فتح باب تلقي طلبات ترخيص وحدات (الطعام المتنقلة)، إنه تم اختيار احد المواقع بمنطقة ربوة أكتوبر (ابني بيتك ٦ سابقا) لتكون مقراً لعدد من وحدات الطعام والمشروبات، وتم تخطيطها لتكون منطقة خدمية وترفيهية بمظهر حضاري، وفي حالة زيادة الطلب، سيتم اختيار مواقع أخرى كما تم تشكيل لجنة مختصة لاختيار وفحص الطلبات المقدمة من المواطنين بعد المدة المعلنة للتقديم طبقا للقواعد والقوانين المنظمة لهذا الشأن.

الأوراق والشروط المطلوبة للحصول على وحدات الطعام المتنقلة:

١- صورة بطاقة الرقم القومي سارية ويفضل من سكان المدينة.

٢- أن يكون المتقدم مصري الجنسية.

٣- لا يقل السن للمتقدم عن ١٨ سنة.

٤- صحيفة الحالة الجنائية حديثة صادرة لجهاز المدينة بما لا يجاوز ٣ أشهر سابقة.

٥- شهادة تأدية الخدمة العسكرية او الاعفاء بالنسبة للذكور.

٦- في حالة تقديم الترخيص من احدى الجمعيات او المؤسسات الاهلية او الصناديق المعنية بالمشروعات الخدمية و التنموية يشترط ان يتضمن نظامها الاساسي العمل في مجال وحدات الطعام المتنقلة.

٧- ترخيص جاري لتسيير الوحدة من قسم المرور المختص اذا كانت من المركبات المعدة للسير على الطرق

٨- شهادة معتمدة من الهيئة القومية لسلامة الغذاء تفيد معاينة العربة واستيفائها للاشتراطات والمواصفات الفنية