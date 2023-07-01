متبقي 3 أقساط ربع سنوية.. موعد تسليم شقق سكن لكل المصريين

كتب- محمد عبدالناصر:

يستمر المتقدمين لشقق سكن لكل المصريين المرحلة الأولى في سداد الأقساط الربع سنوية، سواء لشقق الإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل، أو شقق متوسطى الدخل.

ويتبقى 3 أقساط ربع سنوية، ويتسائل الحادزين عن مواعيد تسليمهم الشقق، خاصة وأن عمليه التقديم على شقق سكن لكل المصريين 1 في بداية 2020.

أولا.. مواعيد الأقساط المتبقية:

بدأ المتقدمين في سداد أقساط ربع سنوية والتي يصل عددها لـ 12 قسط، ومنذ بداية التقديم تم سداد 9 أقساط ويتبقى 3 أقساط، حيث سيتم سدا القسط العاشر 1 يوليو 2023، والقسط الحادي عشر 1 أكتوبر 2023، والقسط الثاني عشر والأخير 1 يناير 2024.

ثانيا.. قيمة الأقساط:

تختلف هذه الأقساط حسب المشروع ومساحة الوحدة، حيث تم طرح وحدات ضمن الإسكان الاجتماعي بمساحة 75 مترًا و90 مترًا، والإسكان المتوسط بواقع 3 مساحات 100 و110 و120 مترًا.

1- شقق الإسكان الاجتماعي الـ75 مترًا سيتم سداد 2100 جنيه كل قسط.

2- شقق الإسكان الاجتماعي الـ90 مترًا سيتم سداد 2600 جنيه كل قسط.

3- شقق الإسكان المتوسط للوحدة الـ100 متر سيتم سداد 10 آلاف جنيه.

4- شقق الإسكان المتوسط للوحدة الـ110 أمتار يصل القسط ربع السنوي لـ10.5 ألف جنيه.

5- شقق الإسكان المتوسط للوحدة الـ120 مترًا يصل القسط ربع السنوي لـ11.5 ألف جنيه.

موعد التسليم:

وفقا لكراسة الشروط يبدأ الاستعلام عن الحاجزين بداية من انتهاء القسط الأخير في يناير 2024، وبعد انتهاء الاستعلام الميداني والتأكد من صحة البيانات والمعلومات المقدمة يتم تحويل ملف المتقدم إلى جهات التمويل وبعد الموافقة على التمويل يتم استلام الشقة، حيث تكون هذه الإجراءات في مده أقصاها 3 أشهر.

ومن المتوقع أن تبدأ عمليات التسليم بداية من 2024، وتكون بنظام الأولوية، حيث سيتم تسليم الشقق للمتقدم المتزوج ولديه أطفال، ثم المتقدم المزوج، ثم الأعزب.