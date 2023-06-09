مجدي الجلاد يشارك حفل زفاف نجل الإعلامي خيري رمضان
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تصوير- هاني رجب:
شارك الكاتب الصحفي مجدي الجلاد رئيس تحرير مؤسسة أونا للصحافة والإعلام والتي تضم مواقع "مصراوي - يلا كورة- كونسلتو- شيفت"، في حفل زفاف نجل الإعلامي خيرى رمضان.
وحضر الحفل عدد من النجوم والإعلاميين ونخبة من الشخصيات العامة، حيث شارك الإعلامي عمرو الليثي ورجل الأعمال ممدوح البارودي والدكتور خالد مجاهد.
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