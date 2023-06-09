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مجدي الجلاد يشارك حفل زفاف نجل الإعلامي خيري رمضان

11:32 م الجمعة 09 يونيو 2023
  • عرض 8 صورة
    زفاف نجل الإعلامي خيري رمضان
  • عرض 8 صورة
    زفاف نجل الإعلامي خيري رمضان
  • عرض 8 صورة
    زفاف نجل الإعلامي خيري رمضان
  • عرض 8 صورة
    زفاف نجل الإعلامي خيري رمضان
  • عرض 8 صورة
    زفاف نجل الإعلامي خيري رمضان
  • عرض 8 صورة
    زفاف نجل الإعلامي خيري رمضان
  • عرض 8 صورة
    زفاف نجل الإعلامي خيري رمضان
  • عرض 8 صورة
    زفاف نجل الإعلامي خيري رمضان
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تصوير- هاني رجب:
شارك الكاتب الصحفي مجدي الجلاد رئيس تحرير مؤسسة أونا للصحافة والإعلام والتي تضم مواقع "مصراوي - يلا كورة- كونسلتو- شيفت"، في حفل زفاف نجل الإعلامي خيرى رمضان.

وحضر الحفل عدد من النجوم والإعلاميين ونخبة من الشخصيات العامة، حيث شارك الإعلامي عمرو الليثي ورجل الأعمال ممدوح البارودي والدكتور خالد مجاهد.

سوق مصراوى

خيري رمضان مجدي الجلاد خالد مجاهد نجل خيري رمضان

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