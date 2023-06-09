مجدي الجلاد يشارك حفل زفاف نجل الإعلامي خيري رمضان

الأرصاد: تحسن في الأحوال الجوية.. وفرص سقوط أمطار على هذه المناطق

شديد الحرارة على هذه المناطق.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس السبت



تصوير- هاني رجب:

شارك الكاتب الصحفي مجدي الجلاد رئيس تحرير مؤسسة أونا للصحافة والإعلام والتي تضم مواقع "مصراوي - يلا كورة- كونسلتو- شيفت"، في حفل زفاف نجل الإعلامي خيرى رمضان.

وحضر الحفل عدد من النجوم والإعلاميين ونخبة من الشخصيات العامة، حيث شارك الإعلامي عمرو الليثي ورجل الأعمال ممدوح البارودي والدكتور خالد مجاهد.