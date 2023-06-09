الحوار الوطني ينعي جورج إسحاق عضو القومي لحقوق الإنسان



كتب- أحمد عبدالمنعم:

نعى مجلس أمناء الحوار الوطني، الشخصية الحقوقية الوطنية البارزة، جورج إسحاق، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ورئيس لجنة الحقوق المدنية والسياسية بالمجلس.

وأضاف المجلس في بيان: "سيُكتَب للمرحوم الكبير في تاريخ هذا الوطن الكثير من صفحات العطاء والإخلاص والتفاني".

وتابع: "ندعو الله أن يرحم الفقيد، وأن يُلهم أسرته وزملاءه ومحبيه الصبر والسلوان".