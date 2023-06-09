الحوار الوطني ينعي جورج إسحاق عضو القومي لحقوق الإنسان
كتب- أحمد عبدالمنعم:
نعى مجلس أمناء الحوار الوطني، الشخصية الحقوقية الوطنية البارزة، جورج إسحاق، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ورئيس لجنة الحقوق المدنية والسياسية بالمجلس.
وأضاف المجلس في بيان: "سيُكتَب للمرحوم الكبير في تاريخ هذا الوطن الكثير من صفحات العطاء والإخلاص والتفاني".
وتابع: "ندعو الله أن يرحم الفقيد، وأن يُلهم أسرته وزملاءه ومحبيه الصبر والسلوان".
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