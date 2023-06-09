غدا.. ندوة "تطبيقات الذكاء الاصطناعي" فى مكتبة مصر الجديدة
كتب- محمد شاكر:
تنظم جمعية مصر الجديدة برئاسة الدكتور نبيل حلمي في الخامسة من عصر غد السبت ندوة بعنوان "تطبيقات الذكاء الاصطناعي"، يحاضر فيها الدكتور وليد حجاج خبير أمن المعلومات والملقب إعلاميا "صائد الهاكرز" وعضو لجنة الثقافة الرقمية والبنية المعلوماتية بالمجلس الاعلى للثقافة، وذلك كجزء من سلسلة الندوات الإلكترونيّة التي تنظمها الجمعية فى كافة منصاتها الثقافية.
وأشار الدكتور نبيل حلمي رئيس مجلس إدارة جمعية مصر الجديدة، أن الندوة التي تنفذها مكتبة مصر الجديدة، تتناول التحديات والفرص التي يوفرها مجال الذكاء الاصطناعي الذي يتطور بسرعة كبيرة - مع التركيز بشكل خاص على روبوت المحادثة الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي.
تدور محاور الندوة حول كيف يمكن الاستفادة من الذكاء الاصطناعي فى مجال عملك، فوائد وتهديدات الذكاء الاصطناعي، حماية الاطفال من العنف فى المجتمع الرقمى باستخدام الذكاء الاصطناعي.
سوق مصراوى
-
أفضل العاب الأطفال لتنمية الذكاء والمهارات الحركية والحسية بخصم حتىتفاصيل
-
أفضل شوايات فحم وأثاث للحدائق وشرفة منزلك بخصومات حتى 35%تفاصيل
-
أسهل طريقة لعمل آيس كريم الشيكولاته في المنزل بأقل تكلفةتفاصيل
-
عروض الصيف.. أفضل نظارات شمس ومزيلات عرق لصيف 2023 بخصم حتى 42%تفاصيل
-
تصل إلى 350 جنيها.. أسعار الكابات بالأسواق لحماية الرأس من الشمستفاصيل
-
أفضل سيروم لعلاج الشعر التالف يبدأ من 100 جنيهتفاصيل
فيديو قد يعجبك: