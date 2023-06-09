"القومي لحقوق الإنسان" ينعى المناضل الكبير جورج إسحاق

كتب- محمد نصار:

نعى المجلس القومي لحقوق الإنسان برئاسة السفيرة مشيرة خطاب، والأمين العام وأعضاء المجلس وكافة الأمانات الفنية والباحثين والعاملين المناضل الكبير جورج إسحاق عضو المجلس الذي توفي اليوم بعد رحلة عطاء طويلة في الحركة الحقوقية المصرية والسياسة المصرية كان خلالها واحدا من الفاعلين المهمين في تطوير مفاهيم حقوق الإنسان والدفاع عن كرامة الإنسان طوال تاريخه الممتد في العمل العام.

ويذكر المجلس القومي لحقوق الإنسان للفقيد الكبير عمله الدؤوب حتى اللحظة الأخيرة من حياته للارتقاء بمنظومة حقوق الإنسان في مصر ودفاعه الصلب عن مواقفه وقناعاته التي كانت تمثل نبراسا وقدوة لأجيال من المصريين علي اختلاف انتماءتهم.

وترك الفقيد الكبير إرثا إنسانيا عظيما وصفحة ناصعة في التاريخ السياسي وتاريخ الحركة الحقوقية المصرية والعربية والدولية.