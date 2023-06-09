التنمية المحلية: "سند الخير" ساهمت في تخفيف العبء عن المواطنين بقرى "حياة كريمة"



كتب- أحمد مسعد:

قال اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية: إن مبادرة "سند الخير" التي اطلقتها الوزارة العام الماضي حققت نجاحًا كبيرًا في تخفيف العبء عن كاهل المواطن البسيط من خلال توفير السلع الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة تقل عن مثيلاتها بالأسواق وبجودة عالية.

جاء ذلك خلال التقرير الذي تلقاه اللواء هشام آمنة، عن متابعة نتائج المبادرة منذ إنطلاقها في مارس ٢٠٢٢ وحتى نهاية الأسبوع الحالي، وهو الأسبوع رقم 58 من المبادرة، حيث نجحت المبادرة في تحقيق مبيعات تقدر بحوالي ٢٩٦ مليون جنيه، مشيرًا إلى أن المبادرة تستهدف توفير السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك في الأحياء الشعبية والقرى في 18 محافظة كمرحلة أولى وهي (المنيا – أسيوط – سوهاج – قنا – الأقصر – أسوان- كفر الشيخ– الدقهلية-الإسماعيلية- السويس- البحيرة- القاهرة- الجيزة- جنوب سيناء- الفيوم- بنى سويف – الغربية- شمال سيناء).

وأوضح التقرير ، أن المبادرة شهدت اقبالًا كبيرًا من المواطنين على شراء السلع في اسبوعها الثامن والخمسون، حيث بلغ حجم المبيعات فيه أكثر من 6.9 ملايين جنيه، وطافت خلال الأسبوع في 16 محافظة بعدد 100 سيارة، حيث تم انطلاق 30 سيارة بمناطق وأحياء محافظات القاهرة والمنوفية وبني سويف بواقع 10 سيارات في كل محافظة من المحافظات المشار إليها، وأيضًا طافت 8 سيارات لكل من محافظات الجيزة والاسماعيلية والدقهلية والقليوبية، و7 سيارات في كلا من محافظتي الغربية وكفر الشيخ، و5 سيارات في كلا من محافظتي أسيوط والبحيرة، و4 سيارات في كلا من محافظتي قنا والمنيا، و3 سيارات في محافظة جنوب سيناء و 2 سيارة لمحافظة اسوان، وسيارة واحدة لمحافظة الأقصر.