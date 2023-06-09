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رئيس هيئة الدواء يلتقي رئيس هيئة تنظيم المهن والخدمات الصحية بالبحرين

08:12 م الجمعة 09 يونيو 2023
رئيس هيئة الدواء يلتقي رئيس هيئة تنظيم المهن والخدمات الصحية بالبحرين

رئيس هيئة الدواء يلتقي رئيس هيئة تنظيم المهن والخد

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كتب-أحمد جمعة:
اجتمع الدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية، مع الدكتورة مريم الجلاهمة، الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية (NHRA) في مملكة البحرين؛ لبحث سبل التعاون المشترك بين البلدين، وتنمية التبادل التجاري، وتشجيع الاستثمار.

جاء ذلك خلال فعاليات المعرض والمؤتمر الأفريقي الطبي الثاني، وفي إطار سعي الهيئة نحو التواصل مع الدول العربية الشقيقة، وتنمية التعاون التجاري مع البلدان المجاورة، وسرعة نفاذ الدواء المصري إلى الأسواق العربية.

وتناول النقاش أوجه تبادل الخبرات مع الجانب البحريني في مجالات الرقابة على المستحضرات والمستلزمات الطبية، ومواصلة تحقيق المزيد من الارتقاء والجودة على مستوى قطاع الرعاية الصحية بالبلدين.

سوق مصراوى

هيئة الدواء تامر عصام مريم الجلاهمة

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