وفاة جورج إسحاق عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان
كتب- محمد نصار:
أكد مصدر مطلع بالمجلس القومي لحقوق الإنسان وفاة الحقوقي جورج إسحاق، عضو المجلس.
وقال المصدر، في تصريح خاص لمصراوي اليوم الجمعة، إن الراحل جورج إسحاق توفي داخل المستشفى.
وأضاف المصدر أن سبب الوفاة ترجع إلى إصابته بنزيف في المخ.
كان جورج إسحاق تعرض لأزمة صحية طارئة منذ يومين وتم نقل على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم ولكن وافته المنية اليوم.
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