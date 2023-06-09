أكاديمية الأزهر تختتم الدورات التدريبية للأئمة والدعاة المصريين والوافدين

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

اختتمت "أكاديمية الأزهر العالمية"، أمس الخميس، فعاليات عدد من الدورات التدريبية للأئمة والوعاظ المصريين والوافدين.

وتمثلت الدورات في ""التميز الدعوي"، "تفكيك الفكر المتطرف"، و"مهارات البحث والإفتاء"، والتي عقدت بمدينة القاهرة والإسكندرية. وذلك بمشاركة (100) واعظ من الأزهر الشريف، و(30) إماماً وواعظة من وزارة الأوقاف، و(20) إماماً وداعية من دولة "ليبيا"، حاضر فيها نخبة من أساتذة الجامعات المصرية وعدد من الخبراء والمتخصصين.

من جانبه أوضح الدكتور حسن الصغير، رئيس أكاديمية الأزهر العالمية لتدريب الأئمة والوعاظ، أنَّ هذه الدورات تأتي في ظل توجيهات الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بضرورة تأهيل الأئمة والوعاظ المصريين والدعاة الوافدين، من خلال تقديم العديد من البرامج التدريبية اللازمة؛من أجل تأهيلهم بما يحتاجونه لمجابهة المفاهيم الخاطئة، ونشر الفكر الوسطي المستنير، وترسيخ أسس التعايش السلمي داخل المجتمع، ومواجهة الأفكار المتطرفة والبعيدة عن الفهم الصحيح للدين الإسلامي الحنيف، من خلال برامج تدريبية متطورة، تقوم على اللقاءات المباشرة والتفاعلية نظريًا وتطبيقيًا.

وأضاف الصغير بأنَّ دورة "التميز الدعوي" استهدفت العمل على تكوين ملكات علمية وفكرية ومهارية لدى الأئمة والوعاظ في التعامل مع الأفكار المعاصرة، وبلوغ سبل التجديد، جمعًا بين الأصالة والمعاصرة، حيث تشتمل على عدد من القضايا المتنوعة، ما بين قضايا عقائدية وفقهية وفكرية وتربوية واقتصادية وطبية وسلوكية، تهدف في مجملها إلى تأهيل الدعاة للحديث عن القضايا المثارة بفكر مستنير، بما يتناسب مع التطور العلمي والتكنولوجي المعاصر.

بينما استهدفت دورة "تنمية مهارات البحث والإفتاء" التعرف على المنهج العلمي المنضبط لفهم النصوص الشرعية، وتمكين المتدرب من القدرة على التحليل الفقهي والتشريعي للنصوص الشرعية، والإلمام بفقه المقاصد الشرعية، بالإضافة إلى التدريب على تنزيل وتطبيق الأحكام الشرعية على الواقع، حسن التواصل والتعامل مع المستفتين.

واشتملت دورة "تفكيك الفكر المتطرف" على نقاشات متبادلة بين علماء وأساتذة الأزهر الشريف وبين المتدربين من الوعاظ المصريين والدعاة الوافدين، حول موضوعات عديدة، منها: (التطرف في فهم النصوص: المشكلة والعلاج، أصول التعايش السلمي وثمراته، مقومات العقل الناقد وتفكيك الفكر المتطرف، فقه المقاصد الشرعية، التوظيف الدعوي لوسائل التواصل الاجتماعي، التأهيل النفسي والاجتماعي للأئمة، ضوابط الفتوى والإفتاء، معالم المنهج الأزهري، مفاهيم مغلوطة يجب أن تُصحح، سيكولوجية الفكر التكفيري، فقه الدعوة وملامح التغيير)، وغيرها من الموضوعات التي تستهدف دعم قدرات الأئمة والوعاظ من الناحية العلمية والبحثية في التعامل مع القضايا المجتمعية الشائكة، وذلك انطلاقًا من مسئولية الأزهر الشريف عن تأمين المجتمعات فكرياً وسلوكيًّا، وسعيًا للرد على الشبهات التي تُثار حول الإسلام ومصادره ورموزه وتشريعاته وحضارته وتاريخه العريق.