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عيد الأضحى 2023.. تعرف على موعد صلاة العيد في القاهرة والمحافظات

05:37 م الجمعة 09 يونيو 2023
عيد الأضحى 2023.. تعرف على موعد صلاة العيد في القاهرة والمحافظات

توقيت صلاة العيد

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كتب- أحمد عبدالمنعم:
أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، موعد صلاة عيد الأضحى 2023 في القاهرة والمحافظات، ووفقًا للحسابات الفلكية التي أعدها المعهد، فإن وقفة عرفات لعام 1444هـ ستكون فلكيًا يوم الثلاثاء 27 يونيو 2023، ويكون عيد الأضحى المبارك فلكيًا يوم الأربعاء 28 يونيو 2023م.

وأوضح المعهد، عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، موعد صلاة عيد الأضحى 2023 في القاهرة والمحافظات، وسيكون موعد صلاة عيد الأضحى 2023 في القاهرة: 6.21 وفي الجيزة: 6.22.
وجاءت المواعيد كالتالي:-

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مواقيت الصلاة صلاة عيد الأضحى التوقيت الصيفي

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