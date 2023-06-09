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BBC

هل مصر متعثرة في سداد مدفوعات القمح المستورد؟.. بيان حكومي يوضح الحقيقة

12:19 م الجمعة 09 يونيو 2023
هل مصر متعثرة في سداد مدفوعات القمح المستورد؟.. بيان حكومي يوضح الحقيقة

المركز الإعلامي لمجلس الوزراء

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كتب محمد غايات:

أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي بشأن تقرير صادر عن أحد المؤسسات الدولية يزعم تعثر مصر في سداد مدفوعات وارداتها من القمح المستورد، لا أساس له من الصحة.

وأوضح المركز الإعلامي في بيان له اليوم، أنه بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتعثر مصر في سداد مدفوعات وارداتها من القمح المستورد، وأن المعلومات المتداولة بالتقرير مغلوطة، ولا تمت للواقع بصلة، مُشددةً على التزام مصر بسداد كافة التزاماتها المالية لموردي الأقماح خلال المدة المتفق عليها، في بنود التعاقد دون أي تأخير أو جدولة، مُناشدةً المواطنين عدم الانسياق وراء تلك التقارير المغلوطة، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

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سوق مصراوى

المركز الإعلامي لمجلس الوزراء وزارة التموين مدفوعات القمح المستورد القمح المستورد

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