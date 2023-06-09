نقل شعائر صلاة الجمعة من مسجد الظاهر بيبرس بالقاهرة

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

يقدم التلفزيون والإذاعة المصرية وبعض القنوات الخاصة، بثا مباشر اليوم لشعائر صلاة الجمعة من مسجد الظاهر بييرس بالقاهرة.

ومن المقرر أن يلقي خطبة الجمعة، الدكتور هشام عبدالعزيز رئيس القطاع الديني حول موضوع "الحج رحلة إيمانية"، بعد أن تكليفه من الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.

وأعلنت وزارة الأوقاف، أن موضوع خطبة اليوم الجمعة هو "الحج رحلة إيمانية" من خلال الخطبة الموحدة على جميع مساجد الجمهورية.

وشددت وزارة الأوقاف، على جميع الأئمة وخطباء المكافأة بالالتزام بالنص الكامل لخطبة الجمعة، وعدم مخالفته بأي حال من الأحوال.

وأكدت وزارة الأوقاف، أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانوية تجاه أي إمام أو خطيب مكافأة لا يلتزم بتعليمات خطبة الجمعة، سواء فيما يخص موضوع الخطبة، أو وقتها والمحدد مسبقا بـ 15 دقيقة.

وافتتح فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، ورئيس مجلس الشيوخ الكازاخي، الأحد الماضي، مسجد السلطان الظاهر بيبرس بحي الظاهر بالقاهرة، بعد انتهاء أعمال الترميم.​