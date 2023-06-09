بعد هجوم سمكة القرش.. "الاستعلامات" تكشف خطة حماية الشواطئ بالغردقة

كتب- إسلام لطفي:

أعلنت الهيئة العامة للاستعلامات، الإجراءات التي اتخذتها وزارة البيئة تجاه حادث الغردقة، الذي وقع أمس الجمعة.

وذكرت في بيان له، أنه فور تلقي وزارة البيئة بلاغا بوقوع حادث هجوم سمكة قرش على أحد مرتادي شواطئ مدينة الغردقة توجهت لجنة من المختصين بمحميات البحر الأحمر لموقع البلاغ للتحقق من ملابسات الحادث.

وتمثلت الإجراءات في:

- تأكد رجال محميات البحر الأحمر من وقوع هجوم من سمكة قرش من نوع النمر Tiger Shark على أحد رواد الشاطئ مما أدى إلى وفاته.

- أصدرت وزيرة البيئة توجيهاتها بسرعة قيام المختصين بمسح المسطح المائي بمحيط الحادث لرصد السمكة المتسببة في الحادث، والتي كانت تحوم بالقرب من سطح الماء بالمنطقة.

- تم إصدار تعليمات باتخاذ إجراءات لإيقاف أنشطة السباحة والسنوركلينج والرياضات المائية بنطاق المنطقة المحصورة بين منتجع الجونة شمالا وحتى الحد الجنوبي لخليج أبو سومه جنوبا لمدة يومين تبدأ من اليوم الجمعة بالتنسيق مع محافظ البحر الأحمر.

- منع أنشطة السباحة تم في ضوء الالتزام بالبروتوكولات الدولية المطبقة في حالة وقوع مثل هذه الحوادث.

- أهابت وزارة البيئة بالمواطنين ومرتادي سواحل البحر الأحمر بالالتزام بالتعليمات والضوابط المنظمة للتعامل مع الموارد الطبيعية بالبحر الاحمر حرصا علي سلامتهم.

- في ضوء ما تم رصده من سلوكيات غير طبيعية من سمكة القرش المتسببة في الحادث وحقيقة سابقة وقوع حوادث هجوم علي البشر من هذا النوع من القروش سابقا، قام فريق العمل المختص بصيد السمكة المتسببة فى الحادث لفحصها للوقوف علي الأسباب المحتملة لقيامها بالهجوم وبيان ما إذا كانت هي نفس السمكة التى تسببت في الحوادث السابقة.

- نجح فريق العمل المختص في السيطرة على السمكة المتسببة في الحادث وتم نقلها للمعمل لفحصها واستيفاء جميع المعلومات المطلوبة لتحديد الاسباب المحتملة لوقوع الهجوم.