الحج 2023.. تعرف على آخر موعد لمغادرة المعتمرين للأراضي المقدسة

كتب- يوسف عفيفي:

قال حسين حجازي، عضو لجنة الحج والعمرة بغرفة مكة المكرمة، إن وزارة الحج والعمرة السعودية، أعلنت أن آخر موعد لمغادرة المعتمرين للأراضي المقدسة سيكون يوم 29 ذو القعدة 1444 هجرية.

وأضاف حجازي لـ"مصراوي" أن ذلك جاء ذلك بناء على ما ورد من الجهات المختصة بشأن ضرورة متابعة مغادرة جميع المعتمرين قبل تاريخ 29 ذو القعدة 1444 هجرية.

وأشار حجازي، إلى أن آخر موعد لإصدار التصاريح لأداء مناسك العمرة كان يوم 15 ذو القعدة الجاري الموافق 4 يونيو 2023.

وأوضح أن وزارة الحج السعودية، أرجعت ذلك إلى الاستعداد لاستقبال حجاج بيت الله الحرام، حيث وصلت يوم الأحد 21 مايو الماضي، أولى الرحلات الجوية لضيوف الرحمن إلى الأراضي المقدسة.

يذكر أن المديرية العامة للأمن العام السعودي، أعلنت منع المقيمين، الذين لا يتوافر لديهم تصريح دخول، عند مراكز الضبط الأمني المؤدية إلى العاصمة المقدسة، من الدخول، وتطبيق التعليمات المنظمة لحج هذا العام، وذلك بدءاً من 1444 / 10/ 25.

وتقضي هذه التعليمات بإعادة المركبات والمقيمين من حيث أتوا، إلا من لديهم تصريح دخول للعمل في المشاعر المقدسة صادر من الجهة المختصة، أو هوية مقيم صادرة من العاصمة المقدسة، أو تصريح عمرة، أو تصريح حج.

وبدأت المملكة العربية السعودية، يوم 21 مايو الماضي، في استقبال أولى طلائع الحجاج القادمين من خارج المملكة عبر مبادرة "طريق مكة" برحلة قادمة من العاصمة البنجلاديشية.

ويشهد مطار الملك عبدالعزيز الدولي، تتابع رحلات الحج القادمة من مختلف دول العالم، وسط استعدادات مبكرة لجميع القطاعات الحكومية والتشغيلية العاملة في المطار لخدمة ضيوف بيت الله الحرام وتسخير جميع الإمكانات لإنهاء إجراءات وصولهم عبر المطار إلى المشاعر المقدسة بيسر وسهولة.

وعلى المستوى المصري، تبدأ شركة مصر للطيران، في تسيير أولى رحلات الحج هذا العام، من مطار القاهرة الدولي، اعتبارا من يوم السبت 10 يونيو الجاري، على مستوى وزارات (الداخلية - التضامن - السياحة) المسؤولة عن تنظيم الحج من مصر.