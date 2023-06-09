رئيس"مصر العليا" للكهرباء يكشف الاستعدادات لتأمين امتحانات الثانوية العامة

كتب- محمد صلاح:

أصدر المهندس أحمد صدقي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء تعليماته برفع درجة الاستعداد القصوى على مستوى جميع القطاعات والهندسات بالمحافظات التابعة لنطاق الشركة وذلك استعدادًا لامتحانات شهادة الثانوية العامة للعام الحالي 2023م.

وأوضح رئيس الشركة، فى تصريحات لمصراوي، أنه تم وقف أعمال الصيانة الكهربائية على نطاق شبكتي الجهد المتوسط والجهد المنخفض بنطاق لجان امتحانات الثانوية العامة على مستوى المحافظات التابعة للشركة (أسوان – الأقصر – قنا – سوهاج) وكذلك المناورات التشغيلية وذلك لتأمين التغذية الكهربائية أثناء انعقاد امتحانات الثانوية العامة،موجها بمراجعة مكثفة لمصادر التغذية الرئيسية والبديلة.

وشدد على قيادات الشركة بالتوجيه لمراجعة جميع التوصيلات الكهربية لمقار لجان امتحانات الثانوية العامة والكنترولات، بالإضافة إلى ضرورة تواجد فرق الطوارئ على مدار الساعة طوال فترة الامتحانات والتدخل الفوري في حالة حدوث أي مشكلة تجنباً لانقطاع التيار الكهربائي ، متمنيا النجاح والتوفيق لجميع أبنائنا بالثانوية العامة.

ونوه إلى أنه سيتم الدفع بماكينات ديزل وطوارئ بمحيط اللجان الرئيسية بمختلف المراكز والمحافظات التى تقوم الشركة بتوفير التغذية الكهربائية لها مع توفير المهمات اللازمة حال حدوث أي أعطال طارئة.