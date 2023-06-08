استقالة أعضاء هيئة مكتب نقابة المهندسين

كتب- يوسف عفيفي:

أعلن حسام رزق وكيل نقابة المهندسين، عن استقالة أعضاء نقابة المهندسين من المجلس؛ وذلك لإفساح الطريق لاختيار زملاء آخرون ليشغلوا مناصب هيئة المكتب.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته نقابة المهندسين، اليوم الخميس، بحضور كامل الوزير وزير النقل، ووزير الري هاني سويلم وطارق النبرواي نقيب المهندسين.

وأضاف "رزق": نعمل عمل تطوعي منذ انتخابنا بدون أي مقابل، وتم توجيه ذلك لصندوق رعاية المهندسين، لا أنتمي إلى أي حزب أو فصيل سياسي، وتم انتخابي للاستفادة من بعض التجارب خاصة في ظل دراستي للدكتوراه في بريطانيا.

وضمت أسماء الأعضاء كلا من: الأمين العام يسري الديب، الأمين العام مساعد أحمد صبري، أمين الصندوق، محمد ناصر، أمين الصندوق المساعد معتز بركات، وكيل أول النقابة حسام رزق، وكيل النقابة إيهاب خضر.

من جانبه، قال اللواء محمد ناصر، أمين صندوق نقابة المهندسين، إن وزير النقل والري قادا محاولة تفاوض خلال الفترة الماضية لحل الأزمة داخل النقابة وعقدا جلسات مع النقيب العام، وعرضا الصلح بين أعضاء هيئة المكتب والنقيب والتنازل عن البلاغات، إلا أن النقيب العام تمسك بموقفه الرافض للتنازل عن البلاغات التزاما بحق الجمعية العمومية.

ومن المقرر أن يعلن الوزيران، اليوم ما توصلت إليه جهودهما لحل الأزمة داخل النقابة، أما عن طبيعة الحل الذي توصلا إليه بين الطرفين فهو غير معلوم حتى الآن ومن المقرر طرحه في المؤتمر الصحفي.