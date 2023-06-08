مطالب باستثمار زيارة "جيل بايدن" في تنشيط السياحة الأمريكية بمصر

كتب يوسف عفيفي:

قال الدكتور عاطف عبد اللطيف، عضو جمعيتي مستثمري مرسى علم وجنوب سيناء، إن القطاع السياحي في مصر حاليا يشهد طفرة في معدلات الإشغالات والحجوزات وهذا نتاج للقرارات التي اتخذتها الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي المحفزة والمشجعة للقطاع والتي تؤكد إيمان الدولة بأهمية القطاع السياحي في نشاط الحركة الاقتصادية وتوفير العملة الصعبة وفرص العمل وتشغيل أكثر من 74 صناعة مرتبطة بحركة ونشاط السياحة.

وأوضح عبد اللطيف في تصريحات له اليوم، أنه لابد من تقديم مزيد من الدعم والمساندة للقطاع السياحي وتوفير سبل نشاطه خاصة التسويق الجيد للمقاصد السياحية خارجيا والتوسع في التحالفات مع شركات الطيران الأخرى وإنشاء شركات طيران خاصة لنقل السياح من مختلف دول العالم للمقاصد السياحية المصرية.

ولفت إلى وجود نقص في عدد الغرف الفندقية بمصر بالتوازي مع أعداد السياح المستهدفين من قبل الدولة وهي 30 مليون سائح خلال 3 سنوات وهذا يستدعي التوسع في إنشاء الغرف الفندقية وصولا إلى 500 ألف غرفة كحد أدني وهناك حلول سريعة لذلك من خلال توفير التمويل من القطاع المصرفي للفنادق والقرى السياحية التي تحت الإنشاء وينقصها التمويل للدخول في العمل وهذه القرى منها الكثير في مدينة مرسى علم على سبيل المثال.

وأشار إلى أهمية حل التحديات التي تواجه بعض الفنادق في مرسى علم والمدن السياحية من خلال الحد من المغالاة في توصيل الكهرباء لهذه الفنادق حيث أن الأسعار مرتفعة جدا في مدينة مثل مرسى علم وكذلك العديد من الرسوم خاصة أنه كلما خف العبئ عن السياحة تمكنت من الازدهار والنمو بشكل أكبر وأسرع.

ودعا عبد اللطيف، إلى اتخاذ طرق ووسائل غير تقليدية للتسويق للمقاصد السياحية المصرية وأنماطها المختلفة والتواجد برسائل تستهدف أبناء الدولة التي يتم التسويق بها وتلبي رغباتهم أي لا تكون الرسالة التسويقية موحدة حتى نلبي راغبي السياحة الشاطئية والترفيهية والدينية والتاريخية والسفاري والسياحة الصحراوية وغيرها.

واقترح عبد اللطيف، ضرورة إعداد فيلم وثائقي مدته لا تزيد عن 5 دقائق عن أبرز زعماء وقادة العالم الذين زاروا المقاصد السياحية المصرية وكذلك الشخصيات العامة والمشاهير وملخص عن انطباعاتهم عن مصر وتسويق هذا الفيديو عبر وسائل السوشيال ميديا والقنوات التليفزيونية بالأسواق المستهدفة.

ودعا إلى ضرور استثمار حالة الزخم وتسليط الضوء بوسائل الإعلام العالمية على زيارة جيل بايدن، قرينة الرئيس الأمريكي لمصر ومنطقة الأهرامات وبعض المعالم السياحية والتاريخية في مصر وذلك من خلال إعداد برامج سياحية تلبي رغبات السائح الأمريكي الراغب في الاستمتاع بزيارة مصر وحضارتها وكذلك باقي سياح العالم.