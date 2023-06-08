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للصم والمكفوفين.. "الإسكندرية للكهرباء" تطلق خدمات جديدة عبر الهاتف

12:40 ص الخميس 08 يونيو 2023
للصم والمكفوفين.. "الإسكندرية للكهرباء" تطلق خدمات جديدة عبر الهاتف

شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء

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كتب - محمد صلاح:

أعلنت شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء إطلاق عدة تطبيقات على play store لاستخدامها من خلال جهاز الموبايل ( أندرويد – أي فون).

وبحسب الشركة، يتيح التطبيق للمستخدمين الوصول إلى خدمات الكهرباء بشكل مرن وسهل حيث يتم استخدام التطبيقات من خلال ما يلى:

خدمات الكهرباء الذكية:

خدمات الكهرباء للمكفوفين:

خدمات الكهرباء للصم:

تطبيق طوارئ الكهرباء

((تطبيق طوارئ الكهرباء أندرويد))

((تطبيق طوارئ الكهرباء أي فون))

تطبيقات الشحن

((سهل))

((خالص))

((ماي فوري))

تطبيقات شكاوى الكهرباء

((واصل))

((تطبيق شكاوى فواتير الكهرباء))

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