للصم والمكفوفين.. "الإسكندرية للكهرباء" تطلق خدمات جديدة عبر الهاتف
كتب - محمد صلاح:
أعلنت شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء إطلاق عدة تطبيقات على play store لاستخدامها من خلال جهاز الموبايل ( أندرويد – أي فون).
وبحسب الشركة، يتيح التطبيق للمستخدمين الوصول إلى خدمات الكهرباء بشكل مرن وسهل حيث يتم استخدام التطبيقات من خلال ما يلى:
((تطبيق طوارئ الكهرباء أندرويد))
((تطبيق طوارئ الكهرباء أي فون))
تطبيقات الشحن
((سهل))
((خالص))
((ماي فوري))
تطبيقات شكاوى الكهرباء
((واصل))
((تطبيق شكاوى فواتير الكهرباء))
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