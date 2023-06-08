عضو "خارجية الشيوخ": مصر نجحت في استرداد قوتها داخل القارة الأفريقية

كتب - نشأت علي:

أكدت ريهام عفيفي عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، أهمية مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي فى اجتماع وزراء الخارجية لدول الكوميسا باعتبارها التجمع الاقتصادي الأكبر في القارة الافريقية والذى يؤكد قوة مصر وحركتها الدؤوبة لاسسترداد دورها الرائد داخل القارة السمراء.

وأشارت في تصريحات لها اليوم بمجلس الشيوخ، إلى أن تواجد مصر ومشاركتها فى هذا المؤتمر يعزز أفاق التجارة الأفريقية البينية بين دول القارة وكذلك التجارة مع العالم الخارجي حيث تمثل مصر بوابة لأفريقيا وكذلك فى ظل أتجاه مصر إلى تعزيز صادراتها داخل دول القارة.

وأوضحت أن دول السوق المشتركة ل الكوميسا وعددها 21 دولة تعمل على تعزيز الاندماج الاقتصادى، لاسيما فى ظل الظروف الاقتصادية العالمية والتى أثرت بالسلب على جميع الدول الكبري.

وقالت، إن مصر نجحت فى رئاسة السوق المشتركة لدول شرق وجنوب القارة الإفريقية خلال الفترة من نوفمبر 2021، وبالأخص فى المساعدات التى قدمتها خلال وباء كورونا لدول القارة الأفريقية ،فضلا عن تعزيز التكامل الاقتصادى.

وشددت على أن قمة السوق المشتركة لدول تجمع شرق وجنوب القارة الإفريقية)،"الكوميسا" تعقد تحت عنوان التكامل الاقتصادي من أجل كوميسا مزدهرة وداعمة للاستثمار الأخضر والقيمة المضافة والسياحة.قائلة:هذه الأهداف تعمل عليها مصر فى الفترة الأخيرة وهو ما يعزز مكانتها بين دول السوق .