أسباب ظهور جملة "Lou bott"على شاشة عداد كارت الكهرباء وكيفية الإلغاء

كتب - محمد صلاح:

يواجه بعض المواطنين مشكلات عند استخدام عداد الكهرباء مسبوق الدفع منها ظهور جملة lou -bott -.

ويستعرض "مصراوى" لقرائه أسباب ظهور هذه الجملة وكيفية الإلغاء، على النحو التالي:

1- هذه الجملة تعنى ضعف بطارية العداد مسبوق الدفع وهي اختصار جملة "lou-bott ".

2-البطارية تعمل على تشغيل الإضاءة بالعداد والحفاظ على ضبط الساعة والتاريخ أثناء انقطاع التيار الكهربائي؛ وهذا أمر ضروري ومهم بالنسبة إلى عدادات الكهرباء مسبقة الدفع.

3-في حالة ضعف بطارية العداد مسبوق الدفع، تتم كتابة جملة Lou bott على الشاشة؛ ليحذر صاحب العداد أن البطارية منخفضة، وفي هذه الحالة يمكن للمشترك طلب تغيير البطارية بغرف الشحن الموجودة بهندسات شركات توزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية..

4-في حالة ضعف بطارية عدادات الكهرباء مع بداية تركيبه للمشترك يتم تغيير البطارية دون مقابل لأن العداد يكون في فترة الضمان.

5-في حالة مرور فترة زمنية على تركيب العداد يقوم المشترك في هذه الحالة بدفع 50 جنيهًا مقابل ثمن البطارية الجديدة، وأن عمر البطارية بالعداد يكون 10 سنوات..