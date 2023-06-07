يقضي فيها محمد صلاح إجازته.. 10 معلومات عن جزيرة بيوض بالغردقة

كتب - يوسف عفيفي:

يقضي محمد صلاح، قائد منتخب مصر، ولاعب نادي ليفربول الإنجليزي، إجازته الصيفية في جزيرة بيوض في مدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر.

واعتاد "صلاح" زيارة منطقة شعاب بيوض شمال مدينة الغردقة، التي تبعد عن منتجع الجونة بنحو 20 دقيقة باللنش.

ويرصد "مصراوي" أبرز 10 معلومات عن الجزيرة على النحو التالي:

- جزيرة بيوض تقع بمنطقة الجونة شمال مدينة الغردقة.

- تقع على مساحة 5 كم، وعلى بعد دقائق من منتجع الجونة.

- المياه بمنطقة شعاب بيوض منخفضة وحركة المياه هادئة.

- تضم شعاب مرجانية فريدة وصخور تحجب سرعة الأمواج.

- تشتهر بظهور عدد من الكائنات البحرية النادرة مثل الدلافين والسلاحف البحرية.

- جزيرة هادئة وتتميز برمالها من حيث النعومة والنظافة.

- يفضلها المشاهير وعلى رأسهم محمد صلاح.

- تتمتع جزيرة بيوض بنسمات الهواء العليل البارد، خصوصا في فترة الليل.

- لا تصل إلى الجزيرة سوى اليخوت الخاصة.

- تضم الجزيرة مناظر طبيعية خلابة في غاية الجمال.

وتعتبر هذه المرة هي الـ5 على التوالي التي يقضي فيها "مـو" إجازته الصيفية في هذه الجزيرة، حيث بدأت علاقته بمنطقة شعاب بيوض، عقب إصابته بفيروس كورونا منذ 3 أعوام أثناء تواجده بمصر حيث قضى فترة العزل الصحي بها، وذلك لما تتميز به المنطقة من خصوصية عالية وهدوء، لذلك يلجأ إليها معظم أصحاب اليخوت الخاصة.