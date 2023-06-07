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وزراء الدفاع والمالية والتخطيط يقدمون العزاء في الدكتور أحمد عماد الدين

10:35 م الأربعاء 07 يونيو 2023
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كتب- يوسف عفيفي:

تصوير هاني رجب:

حرص عدد من الوزراء الحاليين والسابقين، ورجال الدولة والسياسيين، على تقديم واجب العزاء لأسرة الوزير أحمد عماد الدين وزير الصحة الأسبق، بمسجد المشير طنطاوي، مساء الأربعاء.

وقدم واجب العزاء كل من: الفريق محمد زكي وزير الدفاع، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والفريق صدقي صبحي وزير الدفاع السابق، والوزير اللواء أحمد جمال الدين وزير الداخلية الأسبق، ورجل الأعمال ممدوح البارودي.

وتوفي يوم الاثنين الماضي، الدكتور أحمد عماد راضي، وزير الصحة والسكان الأسبق، وشيعت جنازته من مسجد الشرطة بالتجمع الخامس، بحضور العديد من الوزراء والمسؤولين، على رأسهم الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة، والدكتور محمد معيط وزير المالية.

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عزاء أحمد عماد الدين عزاء وزير الصحة الأسبق وفاة وزير الصحة الأسبق وزير الدفاع وزير المالية وزيرة التخطيط مسجد الشرطة

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