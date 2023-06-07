عائمات تحجب رؤية النيل أمام زوار ممشى "أهل مصر" وتحرك عاجل بالبرلمان

كتب - مصراوي:

تقدم محمد عبدالرحمن راضي أمين سر لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي، بشأن "ممشى أهل مصر" المرحلة الثانية.

وتساءل راضي في طلب الإحاطة الموجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان، عن قيام الشركة المتعاقدة مع وزارة الإسكان والمرافق لإدارة "ممشى أهل مصر" المرحلة الثانية في منطقة بولاق أبو العلا، بإقامة ورسو عائمات سياحية أمام الممشى، دون الحصول على تراخيص، الأمر الذي يؤدي إلى حجب رؤية النيل أمام المواطنين الذين يتوافدون على الممشى.

من جانبه أكد النائبة نورا علي، رئيس لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، أن اللجنة ستناقش طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد عبدالرحمن راضي خلال اجتماع اللجنة الاثنين المقبل.