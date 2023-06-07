حدث في 8 ساعات| قرارات مهمة للحكومة وموعد ذروة التقلبات الجوية

كتب- يوسف عفيفي:

شهدت مصر، اليوم الأربعاء، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها، إصدار 11 قرارا لمجلس الوزراء خلال اجتماع الحكومة، والموافقة على مشروع قانون لجوء الأجانب، وتعليق جديد من الأزهر على التصريحات المنسوبة للإمام الأكبر بشأن "خلع المرأة بالمحاكم، وبيان مهم من محافظة القاهرة بشأن مصير مشروع "كايرو بايك".

ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:

طرح شقق بسور مجرى العيون.. 11 قرارا لمجلس الوزراء بالاجتماع رقم 243

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على عدة قرارات، من بينها الموافقة على مشروع قرار بشأن تخصيص مساحة نحو 136 ألف م2، من الأراضي المملوكة ملكية خاصة للدولة، ناحية الحمام بمحافظة مطروح، لاستخدامها في إنشاء محطة تحلية مياه البحر، ضمن الخطة الاستراتيجية لإنشاء عدد من محطات تحلية مياه البحر حتى عام 2050 بالشراكة مع القطاع الخاص.

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الحكومة توافق على مشروع قانون لجوء الأجانب: توفيق الأوضاع في سنة

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون بإصدار قانون لجوء الأجانب.

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تعليق جديد من الأزهر على التصريحات المنسوبة للإمام الأكبر بشأن "خلع المرأة بالمحاكم"

علق المركز الإعلامي للأزهر الشريف مجددا على التصريحات المنسوبة لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب حول حكم خلع المرأة في المحاكم.

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عاصفة الخميس.. موعد وصولها للقاهرة وتوقعات طقس الساعات المقبلة

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن التقلبات الجوية تبدأ من اليوم وتستمر لمدة 3 أيام، لافتة إلى أن موجة التقلبات ستكون أقل حدة من الأسبوع الماضي.

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"الصحة": علاج 195 ألف مواطن عبر القوافل الطبية مجانا خلال مايو

أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم الخدمات الطبية والعلاجية بالمجان لـ195 ألفًا و386 مواطنًا من خلال 169 قافلة طبية تم تنفيذها خلال مايو الماضي، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية (حياة كريمة) لتوفير الخدمات الطبية المجانية للمواطنين بجميع محافظات الجمهورية.

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"رئيس عمال مصر" يطالب بمكافحة الهجرة غير الشرعية

أكد محمد جبران، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أهمية مكافحة الهجرة غير الشرعية وبذل المزيد من الجهد لزيادة الاستثمار في الدول الطاردة للعمالة والعمل على إرساء السلام في تلك الدول.

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كايرو بايك.. بيان مهم من محافظة القاهرة بشأن مصير المشروع

أصدرت محافظة القاهرة بيانا بشأن موقف مشروع كايرو بايك.

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غداً.. سماء الوطن العربي تشهد ذروة شهب الحمليات 2023

قالت الجمعية الفلكية بجدة، إن الكرة الأرضية تعبر هذا الأسبوع خلال البقايا الغبارية من حطام الكويكب (1566 إيكاروس) وذلك سيتسبب في حدوث ذروة تساقط شهب الحمليات السنوية والتي ستبلغ ذروتها خلال ساعات النهار بعكس معظم زخات الشهب.

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