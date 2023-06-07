صحفي عماني: التعاون العربي مطلوب لتحديد كيفية مواجهة الذكاء الاصطناعي

كتب- إسلام لطفي:

قال رئيس جمعية الصحفيين بسلطنة عمان الدكتور محمد العريمي، إن الوفد العماني لاقى منذ حضوره إلى مصر حفاوة في الاستقبال جعلتهم يشعرون بأنهم لم يغادروا بلدهم، مؤكدًا أن العلاقات المصرية العمانية ممتدة عبر التاريخ.

وأضاف خلال فعاليات المنتدى الإعلامي المصري العماني، بمقر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بمبني ماسبيرو:"علينا العمل معًا والتعاون لمواجهة التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي حتى لا يؤثر على الإعلام، مشيرًا إلى ضرورة الاستفادة من تجارب الدول التي سبقتنا في هذا المجال حتى لا نبدأ من الصفر.

وقال الدكتور عبدالمنعم الحسني وزير الإعلام العماني السابق، أنه سعيد بحضور هذا المنتدى الذي يضم قامات إعلامية مصرية وعمانية، مشيرًا إلى ضرورة تنظيم مثل هذه المنتديات في كل الدول العربية وأن يكون هناك تعاون لمواجهة الذكاء الاصطناعي وعدم الخوف من مواجهته، لأنه لا يمكن لأي دولة عربية أن تواجهه الأمر وحدها.

وأضاف أنه يمكن السيطرة على التكنولوجيا خاصة وأن من قام بصناعتها الإنسان وهو أذكى مخلوق على وجه الأرض، مشيرًا إلى أن الأهم هو التعاون والتنسيق بين الدول العربية والمؤسسات العالمية لمواجهة التحديات الكبيرة الذي تواجه الإعلام العربي.

وقدم سالم الجهوري، نائب رئيس الجمعية شرحًا حول جمعية الصحفيين العمانية، مضيفًا أنه يجب التعاون العربي للعمل على تحديد كيفية التعامل مع الذكاء الاصطناعي، ومواجهته حتى لا يؤثر على وسائل الإعلام العربية.

وقال يوسف الهوتي، رئيس لجنة التدريب والتعاون الدولي بالجمعية، إنه يجب التعاون بين كل الدول العربية لمواجهة الذكاء الاصطناعي مضيفًا أن الأمر يجب أن يكون تشاركي وليس انفرادي.

وأشار إلى ضرورة أن يكون للإعلام دورًا كبيرًا في قيادة الدول وليس الجانب الاقتصادي فقط، مضيفًا أن على الإعلام دورًا كبيرًا في تثقيف المجتمعات من خلال صياغة الرسالة التي يقدمها.

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