ميناء سفاجا البحري يستقبل 2500 رأس ماشية قادمة من جيبوتي -تفاصيل

استقبل ميناء سفاجا البحري، أمس الثلاثاء، سفينة محملة بـ2500 رأس ماشية قادمة من جيبوتي، لتصل الكميات التي تم استلامها حتى الآن 5 آلاف رأس من إجمالي الشحنات المتعاقد عليها والمقدرة بـ12 ألف رأس.

وقال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن الشحنات المستلمة تم نقلها إلى المحجر التابع للمجزر الآلي بسفاجا التابع للشركة الوطنية للإنتاج الحيواني التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، تمهيدًا لذبحها وطرحها للمواطنين بمنافذ المجمعات الاستهلاكية والشوادر التابعة للوزارة بسعر 195 جنيهاً للكيلو؛ في إطار الاستعدادات لعيد الأضحى المبارك.

وأوضح المصيلحي أن فتح الاعتماد المالي بقيمة 10 ملايين دولار أسهم في زيادة كميات رؤوس الماشية المتعاقد عليها من جيبوتي إلى 12 ألف رأس، لافتاً إلى أنه سيتم استقبال شحنات جديدة خلال الأيام المقبلة وضخها بالمنافذ فور وصولها.

وأشار وزير التموين إلى أن الدولة تعمل على تأمين المخزونات الاستراتيجية من اللحوم عبر استيراد رؤوس الماشية من عدة مناشئ وزيادة معدلات الضخ في الأسواق، فضلاً عن إقامة 38 شادرًا على مستوى الجمهورية؛ لبيع الخراف الحية وفقاً للضوابط والاشتراطات.

وقال اللواء أحمد حسنين رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، إن التعاقدات التي أبرمتها الوزارة مؤخراً لتوفير رؤوس الماشية تسهم في زيادة معدلات ضخ اللحوم بأسعار مناسبة والحد من ارتفاع أسعار اللحوم البلدية بالأسواق.

وأوضح حسنين أن الدولة تعمل على التنوع في مناشئ الاستيراد، تحسباً لأي ظروف قد تؤثر مستقبلاً على انتظام عملية توريد اللحوم السودانية الطازجة.

وأوضح حسنين أنه جار استيراد 5 آلاف طن لحوم مجمده برازيلي من خلال الهيئة العامة للسلع التموينية، بالإضافة إلى 1000 طن لحوم هندية، والتي بدأ توريدها بالفعل ومتوقع وصولها خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأكد رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية أنه جار وصول 5 آلاف رأس أغنام من تنزانيا من خلال الشركة المصرية السودانية وذبحها بمجازر الأدبية بالسويس، بالإضافة إلى 5 آلاف ذبيحة ضأن مبردة من أوغندا مخطط وصولها جواً منتصف الشهر الجاري.

وأوضح حسنين أن هناك شحنات رأس بقري تم حجزها بدولة السودان، تمهيداً لشحنها إلى مصر، وحتى الآن إجراءات الشحن تسير بصورة طبيعية.

وقال الدكتور إسلام عرفة، مدير المجزر الآلي بسفاجا، إن المجزر تابع للشركة الوطنية للإنتاج الحيواني بجهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة، مشيرًا إلى أن المحجر تصل طاقته الاستيعابية إلى 10 آلاف رأس؛ أي ما يوازي إجمالي 15 ملعباً لرعاية الماشية.

وأشار عرفة إلى أن إجمالي طاقة المجزر تصل إلى 640 رأساً يومياً ، مقسمة إلى خطي طاقة؛ كل خط 320 رأساً، لافتاً إلى أن معدل التوريد اليومي بالمنافذ يصل إلى 300 رأس، ومن المتوقع زيادته خلال الفترة المقبلة استعدادًا لعيد الأضحى المبارك.

وأوضح عرفة أن الشحنات التي يتم استلامها تخضع لـ3 مراحل من الكشف الطبي والبيطري من قبل الجهات المختصة.

وأوضح مدير المجزر الآلي بسفاجا أن المرحلة الأولى تتضمن إرسال لجنة طبية وبيطرية إلى المناشئ التي تم التعاقد على رؤوس ماشية منها، للكشف عليها والتأكد من سلامتها وتحصينها ضد الأمراض والأوبئة، وذلك بالتنسيق مع الشركة الوطنية للإنتاج الحيواني والشركة المصرية السودانية.

وأشار عرفة إلى أن المرحلة الثانية تتضمن الكشف الطبي فور استلامها ونقلها إلى المحاجر، كما تشمل المرحلة الثالثة الكشف على الماشية قبل وبعد الذبح، لافتًا إلى أن هذه الإجراءات ضرورية لتأمين سلامة اللحوم التي يتم توفيرها للمواطنين.

ولفت عرف إلى أن المجزر الآلي بسفاجا محلق به محطتان للصرف، إحداهما صناعية وأخرى صحية، وذلك لإعادة تدوير المخلفات ومعالجة مياه الصرف وفقاً للمواصفات العالمية، مشيراً إلى أن المياه المعالجة يتم استخدامها في زراعة 15 فداناً من النباتات غير المثمرة (الزينة) والتي تسهم في الحد من التلوث وإعطاء مظهر حضاري.

وكشف مدير المجزر الآلي بسفاجا أن المجزر ملحق به أيضاً مصنع لإدارة مخلفات الدم والعظم وتحويلها إلى بروتين وعلف أسماك، مشيراً إلى أن درجة نقاء الدم تصل إلى 95٪ وتتم إعادة استخدامه في صناعة بعض الأدوية البروتينية والمكملات الغذائية.

وأكد عرفة أن إنشاء المجازر الآلية يتم وفقاً للمواصفات القياسات العالمية تنفيذاً لتوجيهات الرئيس السيسي، حيث يتم اختيار المناطق لوجيستيًّا بعناية فائقة، مشيراً إلى أن مجزر سفاجا تم إنشاؤه بالقرب من منطقة المثلث الذهبي لتسهيل التعامل مع دول جنوب إفريقيا.

وأوضح مدير المجزر الآلي بسفاجا أن الشركة الوطنية للإنتاج الحيواني لديها مجزران آخران بخلاف سفاجا، وهما مجزر الفيوم بشارع يوسف الصديق والذي تم افتتاحه عام 2019، بالإضافة إلى مجزر النوبارية بطريق مصر الإسكندرية الصحراوي، والذي من المتوقع افتتاحه قريباً.