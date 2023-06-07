كرم جبر: المشكلات التي تواجه الإعلام في الدول العربية متشابهة

كتب- إسلام لطفي:

تصوير- هاني رجب:

قال الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن سلطنة عمان دولة شقيقة وصديقة على مر تاريخها، مضيفًا: اللقاء الأخوي الأخير بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والسلطان هيثم بن طارق آل سعيد، تجسيدًا لحجم التوافق والاتفاق الكبير في الرؤى والأهداف، وعلينا كإعلام نكرس هذه المفاهيم نقرب ولا تفرق ومن أهمها الإعلام وقضايا التنمية التي سنبذل فيها جهد مشترك.

وأضاف خلال كلمته المنتدى المصري العماني، المنعقد اليوم الأربعاء، بمقر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن أهم محاور هذا المنتدى المشترك، هو الثورة الصناعية والعالم الافتراضي، حيث إن العالم الآن أصبح غرفة صغيرة.

وتابع: الإشكالية الحالية هي المنصات الإعلامية التي تبث قيمًا تتعارض مع قيم مجتمعاتنا العربية وتحاول تصديرها، ولا بد أن نواجه ذلك من خلال الوعي فعلينا أن نكون دعاة وعي ودعاة تنوير.

وأكد أن التقارير الصادرة عن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، تشير إلى الوظائف الإعلامية المرشحة للاختفاء وأخرى التي ستبرز في ظل الصورة التكنولوجية الهائلة، مشددًا أن مشكلات وتحديات الإعلام لا بد من جهد ورؤية مشتركة فالمشكلات التي يواجهها الإعلام في أغلب الدول العربية تتشابه مع بعضها البعض، والعالم الافتراضي وتأثيره على الإعلام والصحافة والتليفزيون.