كرم جبر: المشكلات التي تواجه الإعلام في الدول العربية متشابهة
-
عرض 8 صورة
-
عرض 8 صورة
-
عرض 8 صورة
-
-
عرض 8 صورة
-
عرض 8 صورة
-
عرض 8 صورة
-
-
عرض 8 صورة
-
عرض 8 صورة
كتب- إسلام لطفي:
تصوير- هاني رجب:
قال الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن سلطنة عمان دولة شقيقة وصديقة على مر تاريخها، مضيفًا: اللقاء الأخوي الأخير بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والسلطان هيثم بن طارق آل سعيد، تجسيدًا لحجم التوافق والاتفاق الكبير في الرؤى والأهداف، وعلينا كإعلام نكرس هذه المفاهيم نقرب ولا تفرق ومن أهمها الإعلام وقضايا التنمية التي سنبذل فيها جهد مشترك.
وأضاف خلال كلمته المنتدى المصري العماني، المنعقد اليوم الأربعاء، بمقر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن أهم محاور هذا المنتدى المشترك، هو الثورة الصناعية والعالم الافتراضي، حيث إن العالم الآن أصبح غرفة صغيرة.
وتابع: الإشكالية الحالية هي المنصات الإعلامية التي تبث قيمًا تتعارض مع قيم مجتمعاتنا العربية وتحاول تصديرها، ولا بد أن نواجه ذلك من خلال الوعي فعلينا أن نكون دعاة وعي ودعاة تنوير.
وأكد أن التقارير الصادرة عن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، تشير إلى الوظائف الإعلامية المرشحة للاختفاء وأخرى التي ستبرز في ظل الصورة التكنولوجية الهائلة، مشددًا أن مشكلات وتحديات الإعلام لا بد من جهد ورؤية مشتركة فالمشكلات التي يواجهها الإعلام في أغلب الدول العربية تتشابه مع بعضها البعض، والعالم الافتراضي وتأثيره على الإعلام والصحافة والتليفزيون.
سوق مصراوى
-
أفضل سيروم لعلاج الشعر التالف يبدأ من 100 جنيهتفاصيل
-
أجدد مايوهات الأطفال بنات وأولاد لصيف 2023 تبدأ من 100 جنيهتفاصيل
-
أحدث موديلات المايوه للرجال لصيف 2023 بأسعار تبدأ من 100 جنيهاتفاصيل
-
أحدث صيحات الكاش مايوه للنساء في صيف 2023 يبدأ من 274 جنيهاتفاصيل
-
مضيئة وتعمل بـ USB.. أحدث موديلات المراوح في صيف 2023تفاصيل
-
أفضل أحذية للسباحة والشاطي 2023 بأسعار تبدأ من 130 جنيهاتفاصيل
فيديو قد يعجبك: