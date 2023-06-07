بعد تفجير سد خيرسون.. توقعات بارتفاع أسعار القمح والذرة خلال الفترة المقبلة

كتب- محمد عبدالناصر:

قال محمد شادي، الباحث الاقتصادي، إن انهيار سد خيرسيون سيتسبب في ارتفاعات على أسعار القمح والذرة، لافتًا إلى أن تأثير ضرب السد سيؤثر على منطقة كان يزرع بها ٦٪ من مُجمل إنتاج القمح الأوكراني، وهو ما يعادل ٢١ مليون طن.

وأضاف شادي أن الضربة جاءت في أوج الموسم كما يتضح من الخط الأحمر الموجود في الصور، بالإضافة إلى أنه خلال الموسم المقبل على الأقل ستنخفض الإنتاجية بسبب غياب المياه.

وأكد الباحث الاقتصادي أنه من المتوقع أن تكون هناك قفزة قادمة للخبز والدواجن في مصر.

وكانت كييف وموسكو تبادلتا الاتهامات بشأن تفجير سد نوفا كاخوفكا في منطقة خيرسون جنوبي البلاد.

واتهم الجيش الأوكراني القوات الروسية بتفجير السد، في حين رد الروس -الذين يسيطرون على أجزاء من خيرسون- باتهام أوكرانيا بتفجيره باستخدام راجمات صواريخ.