كايرو بايك.. بيان مهم من محافظة القاهرة بشأن مصير المشروع

كتب- محمد نصار:

أصدرت محافظة القاهرة بيانا بشأن موقف مشروع كايرو بايك.

وبحسب البيان، فإنه في ضوء حرص محافظة القاهرة على نجاح مشروع مشاركة الدراجات "كايرو بايك" تم تقييم شامل لأداء المشروع، بسبب ما وصل اليه من وضع لا يتناسب مع الشروط الفنية التي تم إعدادها بخبرات عالمية وبأحدث المواصفات من خلال شراكة المحافظة مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية وشركاء التنمية.

وتبين أنه لم يتم الالتزام بمعايير مقبولة لإدارة المنظومة وصيانة الدراجات بالإضافة إلى عدم تفعيل التطبيق الرقمي لكي يشمل كافة وسائل الدفع المختلفة.

وكلفت محافظة القاهرة مشغل آخر له من الخبرة المحلية الناجحة في مجال مشاركة الدراجات بالقيام بالمشروع.

وتتطلع محافظة القاهرة في خلال الأيام القادمة إلى الانتهاء من تنفيذ كافة التعديلات، بداية من إعادة تأهيل النظام وصولاً لتوفير عدد (500) دراجة و(45) محطة لاستكمال تغطية هذا المشروع الهام للمحافظة.