هل هناك خطأ طبي أودى بحياة وزير الصحة السابق؟.. جمال شعبان يعلق

القاهرة - مصراوي:

علق الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، على الجدل المثار بشأن تطورات حالة الدكتور أحمد عماد راضي وزير الصحة الأسبق، قبل وفاته الاثنين الماضي.

وقال شعبان على فيسبوك: "ما حدث في حالة وزير الصحة الأسبق رحمه الله يعتبر من مضاعفات قسطرة القلب التداخلية وخاصة الحالات المعقدة وليس من قبيل الخطأ أو الإهمال الطبي".

وأضافت "الدرس المستفاد الاكتشاف المبكر لأمراض القلب .. فتش عن حالة قلبك قبل أن يفتش عنك القلب".

وتابع :القسطرة القلبية للشرايين التاجية إجراء غير جراحي عن طريق فتحة صغيرة في الفخذ أو اليد لتوسيع الشرايين التاجية، وهناك بعض الحالات عالية التعقيد وشديدة الخطورة مثل الانسداد التام المزمن في الحالات بالغة الخطورة والتعقيد يصبح المريض عرضة لأخطار ماحقة لو لم يتم إجراؤها ويكون بين مطرقة القسطرة أو سندان الجراحة.

وأكمل: قد تحدث مضاعفات نتيجة التدخل بالقسطرة وحدوث المضاعفات المتفاقمة والكارثية وارد جدًا ولا يندرج تحت بند الخطأ ولا الإهمال ولا الخطيئة الطبية.

وسبق أن كشفت مصادر طبية، عن تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة الدكتور أحمد عماد راضي.

وشيعت عصر الثلاثاء جنازة "عماد الدين" من مسجد الشرطة بالتجمع الخامس، بحضور العديد من الوزراء والمسؤولين، على رأسهم الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة، والدكتور محمد معيط وزير المالية.

وقالت المصادر الطبية بالفريق الجراحي، في تصريحات لمصراوي، إن الوزير السابق "دخل إلى أحد مستشفيات مدينة نصر أمس الاثنين، بعد آلام متكررة بالصدر، وبعد إجراء أشعة مقطعية على الشرايين التاجية للقلب، والتي أوضحت وجود ضيقات شديدة متعددة ومتكلسه، تم إجراء قسطرة للشرايين وتركيب دعامتين بنجاح عن طريق الشريان الكعبري باليد اليمنى".

وأوضحت المصادر أن "د. عماد الدين خرج من القسطرة بحالة ممتازة وسط أسرته، ثم انتقل إلى الجناح الخاص به بالمستشفى".

لكن بعد ساعتين حدث هبوط بضغط الدم، وفق المصادر.

وتابعت المصادر: "كان من الطبيعي دخوله حجرة القسطرة مرة أخرى للتأكد من عدم وجود مضاعفات، وفعلا كل شيئ كان سليماً بعد التأكد من عمل الدعامات بحالة جيدة، لكن لوحظ أن ضغط الدم ما زال منخفضًا مع انخفاض نسبة الهيمولوجين".

وعلى إثر ذلك، جرى نقل عدة أكياس من الدم دون استجابة، كما لوحظ وجود انتفاخ بالبطن، ما أرجعه الفريق الطبي إلى وجود "نزيف داخلي من الأمعاء ليس له أي علاقة بالقسطرة التي تمت من اليد".

وقالت المصادر: "طلبنا رأي جراحة القلب الذين أكدوا أن القلب سليم، وهذا يحدث أحيانا من استعمال أدوية السيولة التي تستعمل بشكل أساسي في القسطرة والدعامات، والتي قد تتسبب في حدوث نزيف من الأمعاء والجهاز الهضمي".