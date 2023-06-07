إشادات عالمية.. تفاصيل مشاركة رئيس "اتصالات النواب" في فعاليات مؤتمر منظمي الاتصالات بشرم الشيخ

كتب- نشأت علي:

شارك النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، في فاعليات المؤتمر العالمي لمنظمي الاتصالات GSR الذي يقام تحت رعاية رئيس الجمهورية، بمدينة شرم الشيخ في الفترة من 5 إلى 8 يونيو 2023 بمشاركة أكثر من 700 متخصص من منظمي وواضعي سياسات الاتصالات من أكثر من 100 دولة، لبحث السياسات التنظيمية والحوكمية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.



وأشاد النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب، في تصريحات أدلى بها اليوم الأربعاء، بنجاح التنظيم للندوة العالمية لمنظمي الاتصالات GSR-23، مؤكداً أن تنظيم مصر هذا المحفل العالمي ستكون له نتائج إيجابية كبيرة علي قطاع الاتصالات والاقتصاد الوطني.

‏ وأضاف بدوي، على هامش حضور فعاليات الندوة العالمية لمنظمي الاتصالات GSR-23 بشرم الشيخ، أن التنظيم الرائع والمشاركة العالمية الكبيرة على مستوى خبراء ورؤساء الأجهزة التنظيمية في مختلف دول العالم، تأكيد لنجاح السوق المصرية، بالإضافة إلى الإشادات الكبيرة التي أكدها الحضور، والتي لها دلالات على نجاح الحدث الدولي.

وأوضح بدوي أن اختيار الاتحاد الدولي للاتصالات ITU لاستضافة مصر هذا الحدث السنوي المهم يؤكد أيضاً ريادة قطاع الاتصالات المصري عالمياً ويعكس ثقة المؤسسات الدولية في كفاءة الكوادر والقيادات في الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

وقدم بدوى التهنئة لوزير الاتصالات الدكتور عمرو طلعت، وجميع قيادات الوزارة، والمهندس حسام الجمل الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، على النجاح الكبير لهذا الحدث العالمي الذي يقام على أرض مصر.​