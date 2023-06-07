غداً.. سماء الوطن العربي تشهد ذروة شهب الحمليات 2023

كتب- يوسف عفيفي:

قالت الجمعية الفلكية بجدة، إن الكرة الأرضية تعبر هذا الأسبوع خلال البقايا الغبارية من حطام الكويكب (1566 إيكاروس) وذلك سيتسبب في حدوث ذروة تساقط شهب الحمليات السنوية والتي ستبلغ ذروتها خلال ساعات النهار بعكس معظم زخات الشهب.

وأضافت الجمعية في منشور عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، أن شهب الحمليات تنشط في الفترة من 14 مايو إلى 24 يونيو ومعظمها غير مرئي للعين المجردة لأن نشاطها أمام مجموعة نجوم الحمل في موقع ليس بعيداً عن الشمس ولو كان بالإمكان اطفأ الشمس عندها يمكن رؤية تساقط أكثر من 60 شهابا بالساعة وهي تخترق أعلى الغلاف الجوي للأرض بسرعه 39 كم بالثانية وهذا ما يجعلها واحدة من أنشط زخات الشهب خلال العام.

وتابعت الجمعية: لمحاولة رؤيتها يتم مراقبة الأفق الشرقي صبيحة غداً الخميس 8 يونيو من موقع مظلم بعيداً عن أضواء المدن مع إطلالة واسعة على السماء للحصول على أفضل النتائج، حيث سترتفع نقطة إشعاعها "انطلاقها" قبل 45 دقيقة من شروق الشمس، حيث تنطلق بشكل أفقي عبر الغلاف الجوي العلوي للأرضؤ علما بأن معظمها ساطع بما يكفي لتسطع عبر ضوء الفجر.

وأكملت: يجب تجنب النظر الى أي ضوء أبيض لأن ذلك سيؤثر على الرؤية الليلية لذلك عند استخدام المصباح اليدوي يجب أن يكون بمرشح أحمر لأن عين الإنسان أقل حساسية للضوء الأحمر وعند استخدام تطبيقات الهاتف يجب تشغيلها على الوضع الليلي ولا توجد حاجة لاستخدام معدات خاصة لرؤية الشهب فالتلسكوب والمنظار ذات مجال رؤية ضيق وتقلل فرص رؤية الشهب، وليس هناك حاجة لتحديد نقطة انطلاق الشهب فهي ستظهر من أي مكان في السماء.

وأشارت إلى أن سبب رؤيتنا للشهب في السماء يحدث بعد دخول النيازك الصغيرة بحجم الحصى في الغالب إلى أعلى الغلاف الجوي حول الأرض بسرعة عالية وتحترق على ارتفاع حوالي 70 إلى 100 كيلومتر وتظهر في صورة شريط من الضوء .

الصورة المرفقة: نقطة إشعاع شهب الحمليات بالأفق الشرقي قبل شروق الشمس يوم الخميس ويظهر أعلى اليمين كوكب المشتري ويشاهد كوكب عطارد منخفضا نحو الأفق.